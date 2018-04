Syrie : Donald Trump prévient la Russie que des missiles seraient lancés

Le ton monte entre Washington et Moscou sur la Syrie. Dans un tweet, Donald Trump menace d'envoyer des missiles sur la région. Des frappes visant le régime de Bachar al-Assad suite à l'attaque chimique présumée imputée au gouvernement syrien. La France devrait également participer à ces raids. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.