Syrie : Emmanuel Macron juge "inacceptables" les critiques de Bachar al-Assad contre la France

Échange musclé entre le président syrien et les autorités françaises. Lundi 18 décembre, Bachar al-Assad a expliqué clairement que la France ne pouvait pas participer au processus de paix en Syrie, l'accusant de "soutien au terrorisme". Il fait notamment référence au soutien apporté par Paris aux rebelles qui luttent contre son régime depuis 2011. Emmanuel Macron a qualifié ces propos d'"inacceptables". "Si nous voulons construire un processus de paix qui conduira à la stabilité, nous nous devons de mettre les parties autour de la table", a néanmoins concédé le président de la République. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.