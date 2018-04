Syrie : quelles options militaires pour la France ?

La France va-t-elle frapper militairement la Syrie aux côtés des États-Unis ? Emmanuel Macron et Donald Trump se sont exprimés plusieurs fois depuis ce week-end après l'attaque chimique présumée lancée par le régime de Bachar al-Assad contre des civils à Douma. Le ton monte de chaque côté. Alors quels sont les scénarios qui sont sur la table ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.