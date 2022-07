Syrie : quel suivi pour les mineurs et les femmes rapatriés en France ?

Ils sont arrivés ce mardi matin à l'aube en région parisienne. En tout, ce sont 16 femmes âgées de 22 à 39 ans, accompagnées de 35 enfants. Né en Syrie, le plus jeune a 2 ans. Le plus âgé a 17 ans, et il est né en France. Les 16 femmes ainsi que l'adolescent de 17 ans ont été, soit présentés à un juge, soit placés en garde-à-vue. Selon les explications de Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme, ces femmes ont des profils très différents. Certaines ont simplement suivi leur mari djihadiste avec leurs enfants, alors que d'autres ont adhéré à l'idéologie du groupe terroriste, mais ont été également impliquées dans ses opérations. Ils reviennent en France, car les évasions de prisonniers se multiplient en Syrie. Il est donc urgent de juger les adultes avant qu'ils ne s'échappent. Par exemple, parmi les femmes rapatriées, se trouve Émilie König, 37 ans. Elle est soupçonnée d'avoir joué le rôle de recruteur pour Daesh. Au sujet de contrôles qui seront effectués sur ces personnes, les adultes seront incarcérés à la prison pour femme de Rennes. Les enfants séparés de leur mère, eux, sont déjà pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Après une évaluation de deux à trois mois, ils rejoindront des familles d'accueil volontaires. Ils pourraient ensuite retrouver leur famille d'origine d'ici un à deux ans. T F1 | Reportage B. Christal, H. Dreyfus, O. Cresta.