Système D pour rentrer de vacances malgré la grève à la SNCF

Des mesures d'exception ont été prises à la SNCF en cette période de grève. Mais sont-elles suffisantes ? Pour tous les voyageurs, rien n'est moins sûr, alors ils s'organisent pour trouver un plan B, surtout que la fin des vacances scolaires approche. Certains tentent de trouver des places dans les trains disponibles, d'autres choisissent de prendre le car.