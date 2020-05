Système de santé : l'hôpital de Valenciennes a trouvé des solutions

Durant la grande consultation du Ségur de la santé, la question de l'autonomie des hôpitaux va se poser. Certains comparent le système de santé publique à un mammouth empêtré dans la bureaucratie et les tableaux Excel. Ainsi, beaucoup d'hôpitaux aimeraient avoir plus de souplesse et d'autonomie. C'est déjà le cas au centre hospitalier de Valenciennes (Nord). Quels sont les résultats ?