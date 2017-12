"Que je t'aime", l'une des plus belles chansons d'amour françaises

"Que je t'aime" est sans doute l'un des plus grands tubes de Johnny Hallyday et l'une des plus belles chansons d'amour du répertoire français. Les paroles ont été écrites par Gilles Thibaud. La musique, inoubliable, a quant à elle été composée par Jean Renard en 1969. Comment a-t-il eu l'inspiration ? Savait-il à l'époque que cette chanson aurait un tel succès ? Il s’est confié à nos équipes, ce jeudi 7 décembre 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 07 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.