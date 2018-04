Tabac : la hausse des prix a commencé à donner ses premiers effets

Notre pays qui compte 16 millions de fumeurs réguliers a-t-il pu montrer un signe encourageant ? En effet, les livraisons de cigarettes ont chuté de presque 20% au mois de mars 2018 par rapport au mois de mars 2017. Dans le même temps, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les ventes de gommes à mâcher ou les patchs anti-tabac ont bondi de 45%. Les autres traitements ont également connu un bel essor. Alors est-ce le début d'une tendance de fond ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.