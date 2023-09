Table, chaise, déco : la seconde vie des déchets plastiques

C'est un trésor niché au cœur du chantier naval de la Ciotat. Une mine d'or à ciel ouvert pour Stéphane Testa et son fils Dorian. Sous une gigantesque protection se cache un yacht de près de 90 m, en pleine rénovation. Un rêve pour certains, mais pas pour ces deux entrepreneurs. Eux s'intéressent plutôt à la bâche en plastique. Leur travail, c'est de récupérer ce plastique après utilisation pour en faire des meubles. Rien que sur ce chantier, cela représente cinq tonnes de déchets. Mais tout n'est pas recyclable. Dans l'atelier de Stéphane et Dorian, après avoir été triées, les bâches sont mixées. Des plaques s'en sortent après deux heures de cuisson dans un four. Elles sont ensuite découpées et transformées en mobilier comme des tables et des chaises. La famille Testa emploie actuellement cinq personnes et compte bien aller plus loin. Bientôt, des ballons de foot, des balles de tennis récupérés gratuitement serviront à fabriquer des panneaux anti-bruit. Et même ce tapis utilisé durant la foire de Marseille que l'on voit à l'image va connaître une seconde vie. Ces objets recyclés sont uniques et 100 % made in France. Ils sont vendus à des particuliers ou à des entreprises. TF1 | Reportage J . Roux, A. Pocry