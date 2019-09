Tablette à l'école : les élèves la plébiscitent

Tous les élèves de la maternelle à la terminale sont vraiment rentrés. On fait parfois le reproche au système français d'être trop académique. Dans d'autres pays, les cours de langue, d'histoire ou de mathématiques sont dispensés à l'aide de tablettes numériques. C'est aussi le cas chez nous dans quelques établissements. Les parents y sont d'ailleurs globalement favorables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.