Tacos : pourquoi les Français en raffolent

C'est un repas pris souvent sur le pouce, à la pause déjeuner que beaucoup d'entre nous semblent apprécier. Très populaires auprès des jeunes, les enseignes de tacos se sont multipliées ces dernières années. Grignotant des parts de marché aux sandwichs kebab et autres paninis. D'origine mexicaine, la recette version française a été revisitée. Elle aurait même été inventée dans la région lyonnaise. Poulet, steak haché, cordon bleu, nuggets… Il est possible de marier plusieurs viandes dans la préparation du tacos et toutes les audaces gustatives sont permises. Le plat est devenu incontournable jusqu'à s'inviter dans la cuisine des chefs. Dans ce bouchon lyonnais, on propose même un tacos avec l'une des spécialités locales, l'andouillette. Une galette, de la viande, des herbes, du fromage... Le tacos est délicieusement original et rapide à faire à la maison. TF1 | Reportage C. Adriaens Allemand, Q. Trigodet