Tactiles, thermiques : quels gants pour l’hiver ?

Les froids arrivent à grands pas, et dans les magasins, les gants ont pris place dans les rayons. Dans l’enseigne que nous avons visitée, il y a des gants à toutes les envies et à tous les prix. Et vous, quels sont vos gants préférés pour affronter l’hiver ? Les gants tactiles sont devenus incontournables aujourd’hui. Une maison familiale produit 10 000 paires chaque année. Tout est tricoté dans ses usines. Les finitions se font à la main. Et depuis trois ans, un petit détail est venu s’ajouter. Vendus, une cinquantaine d’euros, les gants tactiles représentent aujourd’hui 20% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Certains vont encore plus loin, avec une paire de gants tactiles, équipée d’une nouvelle technologie. Elle diffuse de la chaleur à l’intérieur à l'aide de batterie. “Sur des périodes où il commence vraiment à faire froid, c’est quelque chose qui plaît de plus en plus, en tout cas aux clients. C’est un produit qui est assez novateur”, explique Antoine Schoor, directeur adjoint de Nature & Découverte, Paris. Il faut tout de même compter 80 euros pour vous l’offrir. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Souary, B. Geyres