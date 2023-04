Tags, casses... La bataille des villes face aux dégradations

À Levens, petite commune des Alpes-Maritimes, les 5 000 habitants et la mairie sont confrontés régulièrement à des dégradations du mobilier urbain. Un ascenseur public est souvent inutilisable, avec un coût de remise en état de 7 100 euros. Mais également des tags sur les murs et escaliers. Les toilettes publiques ont aussi subi des dégradations. Feu dans la cuvette, porte savon cassé... Intervenir à chaque fois revient plus cher. L'équipement est désormais condamné. Pour tenter de dissuader les auteurs de ces dégradations, souvent de jeunes mineurs du village et des alentours, 48 caméras ont été installées, soit une caméra pour 100 habitants. Le coût annuel pour le renouvellement et l'entretien est de 50 000 euros. Trouver des solutions contre les dégradations, la mairie de Cannes (Alpes-Maritimes) en a fait une priorité en mettant de gros moyens. Au total, 830 caméras quadrillent la ville et même les habitants sont mis à contribution. Les Cannois peuvent signaler sur une application tout mobilier endommagé. La mairie mise sur des interventions rapides. Les tags sont retirés chaque jour après leur signalement. À Cannes, le coût de nettoyage des tags est passé de 400 000 euros, en 2014, à 20 000 euros aujourd'hui. TF1 | Reportage S. Boujama, A. Lalli, A. Flieller