Tagués, bâchés, abîmés... les radars pris pour cible par les "gilets jaunes"

Les radars fixes sont devenus les nouvelles cibles des "gilets jaunes". Près de 800 auraient été vandalisés depuis le début du mouvement. Un mode d'action illégal. Trois manifestants, qui avaient brûlé un radar et dégradé deux autres, ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis. Ils devront également payer les réparations.