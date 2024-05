Tahiti : la vague olympique

À l'extrême Sud de Tahiti, se trouve un territoire encore préservé. Du sable noir, des cocotiers et face à ce décor envoûtant, une vague qui est un monument pour tous les surfeurs. C'est un lieu sacré pour ceux qui sont nés ici. La vague est à taille humaine parfois, à d’autres, effrayantes et périlleuses. Le corail, tranchant comme un rasoir, est à un mètre sous la surface. Nous aurons la chance de découvrir cette vague mythique de Teahupoo. Ce matin-là, notre guide s’appelle Vahiné Fierro, l’une des surfeuses de l’équipe de France, mais surtout une petite sirène 100% tahitienne. Il est à peine six heures du matin, un horaire tout à fait normal ici pour entamer la journée. Un autre surfeur matinal, Kauli Vaast, nous rejoint, équipier de Vahiné en équipe de France et derrière lui, leur entraîneur. Il y a du monde autour de nous, une surfeuse de l’équipe d'Allemagne, ou encore une Japonaise, qui vient de repérer la vague des Jeux olympiques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi, R. Reverdy