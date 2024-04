Taïwan : les images du séisme le plus puissant depuis 25 ans

Au soir de ce mercredi 3 avril, combien de temps peut encore tenir cet immeuble avant de s'effondrer ? Sous l'effet de la principale secousse, ses étages inférieurs se sont écroulés sur eux-mêmes. La structure est inclinée à 50 degrés et à chaque réplique, les sauveteurs risquent leur vie. La conséquence du séisme historique qui a touché Taïwan au matin de ce mercredi 3 avril : il est huit heures là-bas, la terre se met à trembler violemment. Où qu'ils soient, tous les habitants ressentent les secousses d'une magnitude de sept sur neuf sur l'échelle de Richter. Habitués aux séismes, les Taïwanais gardent leur calme. En revanche, les Français que nous avons pu joindre ont été impressionnés. L'épicentre de ce séisme sous-marin se trouve dans la région de Hualien, située à l'est de l'île. Il a provoqué des éboulements massifs, notamment sur une autoroute. Un chauffeur est pris en charge par les secouristes. Mais, en ville, des normes antisismiques, très strictes, ont permis à la plupart des immeubles de résister. Quelques-uns se sont, néanmoins, effondrés. Des centaines de sinistrés sont encore piégés sous les décombres. Mais chaque intervention est périlleuse. Depuis la secousse initiale, plus d'une centaine de répliques ont été ressenties. TF1 | Reportage H. Dreyfus, N. Getten, A. Creff