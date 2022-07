Taïwan se prépare à une attaque chinoise

Pour faire face à un assaut chinois, l'armée taïwanaise multiplie les entrainements militaires et civils en mer de Chine. Sur les plages de l'archipel, des milliers de réservistes sont appelés en renfort. La Chine est en face, à 180 km delà. Ouvriers, livreurs ou chauffeurs... Ils sont chargés de miner la zone en cas d'invasion de l'armée chinoise. "La menace venue de Pékin se fait de plus en plus précise. Donc, logiquement, nos entraînements deviennent plus durs et plus professionnels", confie un chef militaire. En face, la propagande chinoise est aussi à l'œuvre. Une mise en scène de la conquête impressionnante d'une ile. Pékin dit vouloir reprendre le pouvoir aux Taïwanais, par la force s'il le faut. La troisième armée du monde menace alors un petit archipel de 24 millions d'habitants. En chiffre, l'armée chinoise est dix fois plus nombreuse en hommes et dix fois mieux équipée que l'armée taïwanaise. Et qu'en cas de conflit armé, comme en Ukraine, la résistance populaire serait déterminante. Et c'est justement l'exemple ukrainien qui pousse certains à devancer l'appel. Eux n'ont aucun lien avec l'armée taïwanaise, mais ils se préparent au combat avec des armes factices. Les inscriptions à ces formations ont d'ailleurs quadruplé depuis le début de l'année 2022. D'après les sondages, plus de la moitié des Taïwanais pensent qu'un conflit avec la Chine est improbable, mais 70 % d'entre eux se disent prêts à combattre, s'il le faut. TF1 | Reportage B. Christal, Q. Danjou