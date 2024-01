Taïwan veut conserver son autonomie : la Chine hausse le ton

Lai Ching-Te est le nouveau visage à Taïwan, élu face à deux adversaires, en obtenant 40% des votes. Il s'engage à protéger Taïwan de la menace chinoise, après avoir mené campagne, comme le candidat garant de l'autonomie. Pékin, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, a réagi ce soir, par un communiqué. Face à la menace, Taïwan, aidé par les États-Unis, n'a cessé de développer son arsenal militaire ces dernières années. Mais le scénario d'une invasion chinoise est-il vraiment crédible ? Alice Ekman, experte et responsable de l'IESUE, répond que ce n'est pas à exclure, mais le scénario le plus probable serait un renforcement de la pression économique est plus probable. Taïwan représente un enjeu crucial, tant pour la Chine que pour les États-Unis ou l'Europe. Sur le plan économique, le détroit de Formose est emprunté par la moitié des cargos naviguant autour du globe. En contrôlant Taïwan, Pékin accentuerait sa maîtrise sur le commerce mondial. D'un point de vue stratégique, la Chine veut accéder à l'océan Pacifique, mais ses côtes sont barrées par des îles japonaises au nord et d'autres au sud, appartenant aux Philippines, deux alliés des États-Unis. TF1 | Reportage D. Piereschi, C. Cambier, T. Bruck