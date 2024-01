Taïwan : vivre sous la menace du géant chinois

Kinmen, 140 000 habitants, un territoire taïwanais avec pour horizon l’empire du milieu. Un voisin redoutable qui a bombardé l'île sans relâche en 1958. Aujourd'hui, la guerre est terminée, mais les Taïwanais prennent à nouveau les armes, factices cette fois-ci. Mais dans l'esprit de certains touristes venant de Taipei, comme Chiachun Yang, la menace plane de plus en plus. Pour ce groupe de touriste, le simulateur de tir est l'attraction incontournable. Depuis plus de deux ans, la Chine montre ses muscles à Taïwan qu'elle considère comme une province rebelle. Avions de chasse, navires de guerre, l'armée populaire multiplie les exercices militaires. Plusieurs fois, Kinmen a tremblé face à ce puissant voisin, d'autant qu'elle ne peut s'en passer. Quatre ans déjà que les touristes chinois y sont interdits de séjour et leur absence pèse lourd chez les commerçants, comme les coutelleries artisanales. Sur ce confetti de terre écartelé entre Taïwan et la Chine, qui n' a ni indépendance, ni annexion, les électeurs décideront demain de l'avenir des relations avec l'autre rive. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano.