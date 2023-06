Tapage nocturne : un maire roué de coups

La tension est encore vive, impossible pour le maire de cette commune de 300 habitants d'oublier la violence de la scène. Quand il entre dans sa salle des fêtes samedi soir, il est loin d'imaginer qu'il va être roué de coups. Il est ensuite poursuivi dans la rue par une dizaine d'individus, âgés de seize à 25 ans. Le maire s'en tire avec des bleus, Edouard Babel voulait simplement faire cesser un anniversaire qui a dégénéré. Ces jeunes n'étaient pas du village, aujourd'hui les habitants sont marqués. "C'est très triste, voire, on pense être tranquille dans nos campagnes, c'est quand même dommage d'en arriver là. C'est une minorité, mais malheureusement ça fait beaucoup de dégâts, psychologiques surtout.", raconte une habitante du village. Malgré le traumatisme, le maire veut rester en première ligne. Deux individus ont été déférés devant le parquet pour violence aggravée, menace de mort et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 € d'amende. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse