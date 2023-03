Tarentaise : en quête de sommet

Rien que le silence. Un instant suspendu dans le temps, à 3 000 mètres d'altitude. Face à nous, même le Mont Blanc ne paraît plus si colossal. Au sommet de la pointe de la Foglietta dans la vallée de la Tarentaise en Savoie. Pour l'atteindre, on doit défier la pente de la montagne avec un équipement bien particulier. On fixe des peaux de phoque aux skis. Le nom est resté, mais c'est aujourd'hui du synthétique. Simon Jouffrey, de l’École de Ski Français, nous accompagne. Nous laissons derrière nous la petite station de Sainte-Foy-Tarentaise. Notre défi est là, juste sous nos yeux et surtout dans nos jambes. Ce sont 350 mètres de dénivelé. Après quelques minutes, nous voilà déjà seuls dans cet océan de neige immaculée. Une ascension rythmée par le crissement de la neige et aussi par celui de notre souffle. La douleur est vite oubliée. On fait un dernier effort pour s'offrir un tableau naturel après quasiment deux heures d'ascension. On a quelques minutes de contemplation avant que la nature ne nous rappelle à l'ordre. TF1 | Reportage C. Abel, P. Verron, H. Massiot