Tarif de l'électricité : ce qui change demain

Nous avons épluché les factures d'une cliente d'EDF au tarif réglementé, Emmanuelle Pianetti. En 2022, sa consommation d'électricité lui revenait à 24 euros par mois. À partir du 1er février, avec la hausse de 15 %, cette mère de famille paiera un peu plus de 27 euros, soit 3,60 euros de plus par mois. "C'est une hausse qui reste conséquente, en tout cas, en termes de pourcentage. Après quand effectivement, on la ramène à ma consommation, 3 euros par mois, c'est une somme toute modeste", dit-elle. Sans le bouclier tarifaire du gouvernement, cette hausse aurait été de 99 %. "On se sent protégé puisqu'on a +15 % versus +99 %. Oui, malgré tout, on se sent protégé", reconnaît-elle. Cette dame ne se chauffe pas à l'électricité. Mais dans le cas d'un foyer avec deux enfants dans une maison équipée de radiateur et de chauffe-eau électrique, compter en moyenne +21 euros par mois sur votre facture. Les prix de l'électricité sont fixés au niveau européen. Il reste aujourd'hui quatre fois plus élevé qu'il y a deux ans. Le bouclier tarifaire du gouvernement, qui concerne tous les Français, coûte donc énormément d'argent. Pour Nicolas Goldberg, consultant expert en énergie à "Colombus consulting", "c'est difficile de dire combien va coûter exactement ce bouclier tarifaire. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va forcément se chiffrer en dizaine de milliards sur le budget de l'État". C'est ce qui nous permet de bénéficier une électricité qui reste deux fois moins chère qu'au Royaume-Uni et près de trois fois moins qu'en Allemagne. TF1 | Reportage P. Gallaccio, O. Stammbach