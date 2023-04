Electricité : une hausse des prix limitée à 15%, vraiment ?

Deux mois après la mise en place du bouclier tarifaire, beaucoup ont en tête un chiffre : 15%. Souvenez-vous, en septembre 2022, la Première ministre, Élisabeth Borne, avait annoncé que la hausse de prix serait limitée à 15 % pour l'électricité à partir de février 2023. Mais ce lundi 10 avril, le ministère de l'Économie le reconnaît, il s'agit de 15%, oui, mais en moyenne. Ces augmentations sont différentes d'un abonné à un autre, et EDF le confirme également. Cet écart dépend du contrat et du logement. Prenons deux exemples, pour un couple avec une petite maison et un contrat classique, c'est +15%. Mais pour une famille dans une grande maison avec un contrat heures pleines heures creuses, c'est +18%, bien au-delà de la limite annoncée par le gouvernement. Pourquoi avoir choisi ce chiffre de 15% s'il ne concerne pas tout le monde ? La majorité des augmentations s'en approche, mais pas seulement. Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France, indique que la communication se base souvent sur le chiffre le plus bas pour montrer que l'aide est importante et que la hausse sera contenue. Ce bouclier tarifaire est effectif jusqu'à la fin de cette année 2023. Sans lui, le prix de l'électricité aurait été multiplié par deux ou par trois. Pour l'État, la facture annuelle est de 27 milliards d'euros. TF1 | Reportage G. Bertrand, J. Maviert, J. Y. Chamblais