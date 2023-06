Tarif réglementé du gaz : comment choisir la meilleure offre ?

À quelques jours de la fin du tarif réglementé du gaz, Isabelle Laurent, cliente d'un fournisseur de gaz, a pour l'instant seulement pris connaissance du mail qui l’en informe. Deux options s'offrent à elle : ne rien faire et basculer automatiquement vers une nouvelle offre de son fournisseur ou bien, changer de fournisseur. Pour faire pencher la balance, ces derniers jours, tous tentent de vous attirer avec des offres, des promotions et des prix très attractifs. Sans hésiter à vous démarcher, les fournisseurs envoient beaucoup de mails. Alors que faire dans cette jungle d'offres ? Ne pas se précipiter à la vue des prix très bas. Ils ne sont pas forcément stables dans le temps. Pour vous aider à y voir plus clair, sachez que la Commission de régulation de l'énergie a mis en place "un prix repère". Il s'agit d'une référence pour vous aider à comparer les tarifs chaque mois. Prix fixe sur plusieurs années, prix variable en fonction du cours du marché, comment choisir entre les dizaines d'offres proposées ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Baqué, C. Souafi