Tarifs de l'électricité : attention aux surfacturations

Lorsque Christine reçoit sa facture d'électricité du mois de juillet, elle n'en croit tout simplement pas ses yeux. Son fournisseur lui demande 1 224 euros de rattrapage. En cause, le prix du kilowattheure s'est multiplié par sept, en un an. Or, personne ne l'a prévenu de cette augmentation. Comme elle, des milliers d'abonnés ont reçu des factures aux montants exorbitants. Devant la multiplication de ces témoignages, le médiateur national de l'énergie est saisi du dossier. Premier constat, le manque d'information claire sur la hausse des tarifs est illégal. Quatre fournisseurs sont épinglés : Eni, Mint Énergie, Wekiwi, et Mega. Combien de Français sont concernés ? Suffisamment, pour que la ministre de la Transition énergétique convoque certains fournisseurs. Une réunion au cours de laquelle l'Eni avoue avoir commis des erreurs de calcul dans les montants demandés. Cela concerne environ 100 000 clients. Les premiers remboursements ont déjà eu lieu. Un conseil, sachez qu'en moyenne, un kilowattheure coûte 25 centimes d'euros. Regardez donc très attentivement vos factures. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Hadj-Bouziane, T. Gathy