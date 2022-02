Tarifs des trains régionaux : le grand bazar

En matière de train, Pierre Dumont s'y connaît. Il préside une association d'usagers du rail. Mais même pour lui, réserver un billet est devenu un casse-tête. Prenons l'exemple d'un trajet entre Caen, où il habite, et Marseille. Avant, un seul billet aurait suffit, mais plus maintenant. Depuis 2020, la ligne de TER Caen-Paris n'est plus gérée par la SNCF, mais par la région Normandie. C'est elle qui fixe les prix et les conditions de vente. Ce qui n'est pas le cas pour le trajet Paris-Marseille réalisé en TGV grâce à la SNCF. Il faut donc réserver deux billets gérés par deux organismes avec parfois deux fois plus de problèmes. Et c'est encore pire au niveau du prix. Les régions fixent désormais librement le montant des réductions, et elles sont très nombreuses. En fonction de votre carte d'abonné, la région de départ, celle d'arrivée, il en existe près d'une centaine. On a tenté d'y voir clair, sans succès. Les associations d'usagers demandent aux régions de simplifier les tarifs pour éviter les situations ubuesques. Cet après-midi, un TER direct entre Paris et Lyon coûtait sans réduction 65,60 €. Un Paris-Macon : 36 €, Macon-Lyon : 14 €. Soit 50 € au lieu de 65 € pour un direct tout en sachant que vous seriez arrivé à la même heure, car c'est le même train. TF1 | Reportage J. Cressens - A. Lebranchu - J. F. Drouillet