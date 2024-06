Tarn-et-Garonne : poignardé par son beau-père le jour de son mariage, il témoigne

Le futur marié rentre à peine de l'hôpital. Philippe est sain et sauf. Il y a deux jours, il a reçu sept coups de couteau dans le dos. Ce samedi 1er juin, l'ambiance est détendue. Sur une vidéo filmée par le photographe officiel, les mariés paradent dans le village quand soudain, la vidéo s'interrompt. Le père de la mariée s'apprête à poignarder à plusieurs reprises son futur gendre. En s'interposant, Caroline est légèrement blessée à la main. L'agresseur présumé est maîtrisé par le maire du village, Jean-Louis Dupont. Cet ancien talonneur du XV de France s'est souvenu de ses années de rugby. Le couple a près de 40 ans de différence d'âge. Le beau-père ne l'aurait pas supporté. Il avait demandé l'annulation de la cérémonie auprès du procureur de la République, demande refusée. Dans ce village de 300 habitants, c'est la consternation. Caroline et Philippe comptent maintenant se reposer à deux, mais ils partagent toujours le même projet. L'agresseur présumé a, lui, été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Hollender