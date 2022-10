Tarn : la guerre de l’eau

Le message a été taggé sur le trottoir, juste devant l’entrée de sa maison. Le maire Daniel Vidal l’a découvert samedi matin. Cette menace de mort intervient dans un climat de grande tension à Murat-sur-Vèbre. Comme en témoignent des pancartes à l’entrée de la commune. Le maire est accusé par certains de favoriser un nouveau projet de forage d’eau par Danone. Dans le petit village du Tarn, tout le monde se pose la même question : comment en est-on arrivé là ? Cela fait un an déjà que la bataille de l’eau a commencé à Murat. À 20 kilomètres de là, Danone exploite déjà une source naturelle pour une de ses marques phares. Le géant de l’agroalimentaire veut étendre ses forages et prélever l’eau, potentiellement riche en minéraux, dans ce petit village agricole. Les tests ont déjà commencé. Les prélèvements vont encore durer au moins un an. S’ils sont concluants, ce sera l’État qui dira si oui ou non, il donne son feu vert à l’entreprise. Alors y a-t-il, comme l’affirme Danone, assez d’eau pour tout le monde ? Non, répondent la plupart des agriculteurs. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Gorgibus