Tarn : un médecin découragé par des habitants renonce à s’installer

C'est dans un lotissement de Técou qu'un jeune médecin a souhaité s'installer. C'est une aubaine pour le village qui est sans docteur, mais ce projet a provoqué de nombreuses réticences dans le quartier. Ses voisins témoignent des inquiétudes. Il semblerait que certains habitants avaient peur qu'il y ait plus de circulation, donc plus de bruits ou d' incivilités. Pour apaiser la situation, le maire a organisé une réunion avec les habitants. Tous ont été rassurés, mais le jeune généraliste a préféré renoncer à son projet pour travailler plus sereinement. Contacté, il n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, Étienne Moulin, président du conseil départemental du Tarn de l'ordre des médecins, regrette cette situation. Il dit ne pas comprendre la problématique et nous a fait part de sa stupéfaction. Djamila Juvin est infirmière à Técou. L'arrivée d'un collègue aurait soulagé sa charge de travail. "Quand on a appris la nouvelle, nous en tant qu'infirmière libérale, on en a parlé hier. On était complètement désolée, voire catastrophée", nous a-t-elle avoué. Les médecins les plus proches sont à trois kilomètres, mais beaucoup refusent de nouveaux patients. Le généraliste a déjà été contacté par de nombreuses mairies. Originaire du département, il s'installera dans un autre village du Tarn. T F1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas.