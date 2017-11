Le taux de chômage en hausse de 0,2 au 3ème trimestre

D'après les chiffres publiés par l'Insee ce jeudi, le nombre de demandeurs d'emplois est reparti à la hausse au troisième trimestre. La France compte désormais 2 876 000 chômeurs. Le taux de chômage a en effet augmenté de 0,2 point entre juillet et septembre et s'établit à 9,7%, en incluant les départements d'outre-mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.