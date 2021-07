Taux des crédits immobiliers au plus bas : le bon moment pour renégocier ?

En poussant la porte d'un courtier pour renégocier son crédit, une propriétaire s'attendait à faire des économies, mais le gain obtenu dépasse ses espérances. "Une réduction de 17 000 euros qui n'est pas négligeable. Je suis passée de 1,70% à un taux à 1%", déclare Élodie Lorant. Elle a gardé la même mensualité et baissé la durée pour rembourser son crédit immobilier de 340 000 euros, en passant de 21 ans à 19 ans. "On constate qu'il y a des clients qui ont renégocié leur prêt il y a deux ans, deux ans et demi, et qui aujourd'hui face à des taux historiquement bas, nous resollicitent pour faire une étude et se rendre compte que ça vaut encore le coup de pouvoir renégocier son prêt", s'exprime Sophie Ferreira, directrice de l'agence Vousfinancer Houdan. Renégocier le taux d'intérêt mais aussi l'assurance du crédit. Un autre propriétaire que nous avons rencontré a encore 200 000 euros à rembourser. Et en renégociant, c'est finalement le changement d'assurance qui lui fait économiser le plus. "Ça fait grosso modo 70 euros d'économie par mois, et il reste 17 ans d'emprunt. Ça fait 14 280 euros d'économie sur la durée de l'emprunt", confie Marc Chadeau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.