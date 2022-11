Taux d'intérêts records : toujours plus difficile d'acheter !

Il reste encore quelques cartons à ranger. Mais ça y est, Anne Guillon Verne et sa famille emménagent enfin dans leur nouvelle maison. Pour acheter, ça n'a pas été facile. Elle a obtenu un taux d'intérêt à 1,72%, bien plus que les 1% de sa première simulation il y a six mois. Son crédit lui coûte donc 40 000 euros de plus. Comme elle, les acheteurs sont nombreux à constater l'envolée des taux immobiliers. Depuis trois ans, ils étaient autour de 1%. Mais en quelques mois seulement, ils ont doublé. Alors certains préfèrent repousser leur projet d'acquisition. Une crainte pour Adrien Piot, agent immobilier. Lui conseille à ses clients, dont l'achat est une nécessité, de ne pas attendre. Il n'y a pas qu'en France que les taux des crédits immobiliers augmentent. S'ils avoisinent les 2% dans l'Hexagone, ils sont à 2,2% en Espagne, 6% au Royaume-Uni, et 6,5% aux États-Unis. Comment expliquer ces écarts ? L'une des raisons est que les Français empruntent majoritairement à taux fixe. "Ça veut dire que c'est la banque qui assume le risque de l'inflation", explique Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Chadeau, O. Cresta