Taxe d'habitation, le casse-tête des communes

La taxe d'habitation va disparaître progressivement en trois ans pour 80% des Français. Qui compensera donc le manque à gagner ? Des maires s'inquiètent et critiquent une fausse bonne idée. Combien les communes perdront-elles en recettes fiscales ? Illustrations à Clermont-Ferrand, mais également dans l'Aube et dans l'Essonne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.