Taxe d'habitation : un revirement du gouvernement ?

Le gouvernement pourrait faire volte-face à propos de la taxe d'habitation. Plusieurs ministres ont laissé entendre qu'elle ne serait pas supprimée pour les 20% des personnes les plus aisées, contrairement à une promesse d'Emmanuel Macron. Ceci concernerait les célibataires qui gagnent plus de 2 500 euros par mois, ou les couples mariés avec un enfant, qui touchent plus de 4 000 euros par mois. Pour 80% des contribuables, la taxe sera supprimée d'ici 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.