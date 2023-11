Taxe d'habitation : des avis envoyés... à des enfants

Il y a quelques semaines, Melvin Menoret, étudiant à Limoges reçoit un courrier qu'il n'attendait pas. Il s'agit d'une taxe d'habitation d'un montant de 637 euros. Cet impôt n'existe plus pour les résidences principales. Alors cet étudiant locataire d'un studio de 20 mètres carrés a du mal à comprendre :" Pourquoi je reçois ce papier alors que je ne suis qu'étudiant ? C'est surtout, pour moi, un grand désespoir de voir une telle somme à payer. Même avec des aides que je peux percevoir, il me faudrait peut-être cinq mois pour pouvoir la payer". Ça tombe bien, il ne doit rien aux impôts. C'est une erreur et c'est loin d'être la seule. Même des enfants de 11 ans ont reçu leur premier avis d'imposition. Sur les réseaux sociaux, la direction générale des finances publiques (DGFIP) s'en est même excusée et reconnaît ses erreurs. Elle en recense 200 à 450 000 par an. Pour faire une réclamation, trois possibilités : par mail sur le site Internet des impôts, impots.gouv.fr, par téléphone au numéro gratuit 0 809 401 401 ou directement au guichet de votre centre. Les impôts s'engagent à traiter votre demande dans les trente jours. TF1 | Reportage A. Basar, C. Parédès