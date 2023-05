Taxe foncière : ça flambe encore

Élisabeth est propriétaire de sa maison à Metz. L'année dernière, elle a payé 1 847 euros de taxe foncière. En 2023, cela lui coûtera 400 euros de plus. Une augmentation contrainte, selon la ville, pour assurer la survie des services publics. Cette année 2023, la taxe foncière va augmenter pour tous les propriétaires. Plus 7,1 % au minimum, car à cela, peuvent s'ajouter les hausses décidées par les communes. C'est pourquoi on se retrouve, à Metz, avec une augmentation de 22 %, plus 12 % à Bordeaux, plus 34 % à Grenoble. À Paris, elle devrait même augmenter de 62 %. Fontenay-aux-Roses n'échappe pas à ces augmentations, indispensables aujourd'hui, selon le maire. La taxe foncière augmentera de 30 %, cette année. "Ça va nous remplacer la taxe d'habitation", affirme une habitante. Pas totalement. Cette hausse ne compense pas la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. Mais elle en serait la conséquence directe. Une hausse qui va s'ajouter à celles déjà subies ces dernières années. En dix ans, la taxe foncière moyenne des Français a augmenté de 25 %. TF1 | Reportage L. Kebdani, É. Berra, G. Gruber