Taxe foncière : ces travaux qui allègent la note

L'hiver dernier, Laurent a décidé de refaire toute l'isolation de sa maison. Avec ces travaux de rénovation énergétique, Laurent était loin d'imaginer qu'il ferait des économies sur sa taxe foncière grâce à une aide proposée par sa commune. Peu connu, ce dispositif permet selon les communes de réduire de moitié votre taxe foncière, voire d'en être complètement exonéré pendant trois ans. Mais attention, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Pour être éligible : vous devez habiter dans l'une des communes proposant cette aide, vivre dans un logement construit avant 1989 et le coût de vos travaux doit être supérieur à 10 000 euros hors mains-d'œuvre. "C'est cumulable avec les autres aides, la TVA à taux réduite, les primes économies d'énergie et Ma Prime Rénov distribuée par l'Agence de l'habitat", précise dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Frédéric Utzman, président et co-fondateur du groupe Effy. Actuellement, 53 participent au dispositif. Pourquoi certaines villes sont prêtes à se passer d'une partie de leurs recettes fiscales ? "Ça va inciter de plus en plus les propriétaires à agir. L'incitation à ce que le propriétaire privé agisse sur son bâtiment était évidemment fondamentale", explique Jean-Jacques Guillet, maire (DVD) de Chaville (Hauts-de-Seine). Si vous êtes éligible et que vos travaux ont eu lieu cette année, vous avez jusqu'au 1er janvier 2024 pour faire les démarches auprès de votre commune et peut-être bénéficier de ce coup de pouce fiscal. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Hanout