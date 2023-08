Taxe foncière : des hausses dans toute la France

En 2022, Colette Henry, retraitée, a payé 1 924 euros de taxe foncière. Cette année, elle passera à 2 400 à 2 500 euros. Colette touche 1 500 euros de retraite. Elle loue déjà le premier étage de sa maison pour arrondir les fins de mois. "C’est vraiment problématique", confie-t-elle. D’où vient cette hausse spectaculaire ? D’abord, il y a une augmentation automatique de 7,1%, calculée par l’État, liée à l’inflation. Le reste plus de 18% a été décidé par la mairie. Selon le maire de la ville de Thiers (Puy-de-Dôme), c’est de l’argent en plus, dont la majorité va servir à rénover certains bâtiments publics comme les écoles. Près d’une commune sur cinq a décidé d’augmenter sa taxe foncière cette année. Une hausse de : 52% à Paris ; 14% à Metz (Moselle) ; 9% à Lyon (Rhône) ; et 25% à Grenoble (Isère), une ville où deux habitants sur cinq sont propriétaires. La mairie a besoin de ces 44 millions d’euros supplémentaires pour financer, par exemple, la hausse du prix de l’énergie dans les services publics. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Prez, M. Arribe