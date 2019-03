Taxe foncière : son montant varie du simple au triple selon les régions

Pour une même superficie, le montant de la taxe foncière peut varier du simple au triple dans des communes séparées par quelques centaines de mètres seulement. Le coupable c'est le taux d'imposition. En moyenne, c'est en Île-de-France et en région PACA que les taxes foncières sont les plus élevées. À l'inverse, c'est en Corse et dans le Grand-Est que l'on paie le moins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.