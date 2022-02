Taxe foncière : pourquoi certaines villes vont l'augmenter ?

Les propriétaires Strasbourgeois paieront plus d’impôts cette année 2022. En moyenne, 64 euros supplémentaires pour leur taxe foncière. Une augmentation qui tombe mal alors que leur pouvoir d'achat s’érode. Après deux années compliquées, les professionnels seront, eux aussi, davantage taxés. Comptez 247 euros de plus pour les locaux commerciaux. Plus de 1 800 euros pour les établissements industriels. Ce restaurateur trouve le moment mal choisi. Cette hausse de la taxe foncière servira à financer 300 emplois publics et le développement des transports en commun. Pour la métropole de Strasbourg, impossible de la repousser à plus tard. Car avec la suppression des taxes de l’habitation, les villes sont privées de recette fiscale importante. Comme Strasbourg, Annecy, en Haute-Savoie, a décidé de compenser en augmentant sa taxe foncière. Cette ancienne infirmière a déjà fait ses calculs. Elle paye 616 euros chaque année. Avec cette hausse, ce sera 50 euros de plus. Une somme alors que sa retraite s’élève à 900 euros par mois. Pour financer leurs projets, d’autres grandes villes ont également prévenu d’alourdir leur taxe foncière. Tours, en Indre-et-Loire, augmentera, elle aussi, cet impôts. T F1 | Reportage E. Payroll. Claudepierre