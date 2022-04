Taxe foncière : pourquoi des communes l’augmentent-elles ?

Hervé Balasse a acheté sa maison dans la petite commune de Fontaine-lès-Vervins (Aisne) il y a 12 ans. Comme tout propriétaire, il doit payer sa taxe foncière. Mais cette année, il a fait le calcul et mauvaise surprise. "La taxe foncière l'année prochaine s'élèvera environ à 1050 euros", a-t-il constaté. Presque l'équivalent d'un mois de salaire pour ce père de famille. Une hausse de 20 euros qui s'ajoute à toutes ces factures qui augmentent. Cette hausse est due en partie à la suppression de la taxe d'habitation. Une des seules sources de revenus pour cette commune de 900 habitants. "Chez nous, on n'a pas de revenu grâce aux taxes de séjour. Le parking payant en ville, c'est quand même une ressource que nous n'avons absolument pas. C'était justement la seule façon de pouvoir compenser", a expliqué le maire (LR), Laurent Marlot. En moyenne, la taxe foncière augmentera de 3,4 % cette année. Cela s'explique par son mode de calcul. Il prend en compte l'inflation. Comme celle-ci ne cesse d'augmenter, alors, la taxe foncière aussi. Et elle s'envole dans certaines villes : + 4,5% à Brest, + 5% à Dijon, + 12,6 % à Strasbourg et presque 15% à Tours. À Annecy, pour la première fois depuis vingt ans, la mairie va augmenter cet impôt pour financer de nouveaux équipements, comme l'explique le maire (SE) François Astorg. "On doit rénover énormément de bâtiments à la fois pour répondre au défi climatique, mais aussi à la vétusté de certains bâtiments. On a tourné la question dans tous les sens, ça semblait être la seule solution", a-t-il indiqué. Quel que soit votre lieu de résidence, la taxe foncière sera à régler entre le 22 août et le 19 octobre prochain. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Fiat, C. Yzerman