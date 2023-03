Taxe foncière : quelle hausse !

Loïc a acheté un appartement il y a un an et vient tout juste de payer sa première taxe foncière. La ville de Grenoble va augmenter la taxe foncière de 25% cette année. À cela s'ajoute une hausse automatique de 7% liée à l'inflation. Avec cette hausse, la municipalité écologiste va récupérer 44 millions d'euros. La moitié servira à faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Les 22 millions restants financeront ce qu'ils appellent un bouclier social et climatique. Comme Grenoble, plusieurs villes ont déjà décidé d'augmenter leur taxe foncière. En prenant en compte la hausse automatique liée à l'inflation, cela donne plus 60% à Paris, plus 17% à Mulhouse, ou encore plus 21% à Metz. Les propriétaires s'y attendaient un peu. Pas le choix répond le maire de la ville. Selon lui, la taxe foncière est aujourd'hui, le dernier levier dont il dispose pour assurer un budget à l'équilibre. Ces hausses sont aussi une mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitaient devenir propriétaire. Avec des taux de crédits en augmentation et une taxe foncière toujours plus élevée, acheter un bien immobilier devrait encore être plus difficile à l'avenir. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Prez, G. Gruber