Taxe foncière : une nouvelle hausse l'an prochain ?

Ils y ont regardé à deux fois avant de réaliser. Jean-Paul et Francine, habitant à Mantes-la-Jolie (Yvelines), doivent payer 200 euros de taxe foncière en plus. Cela représente une augmentation de 20 % sur une année. Alors comment expliquer cette hausse ? La taxe foncière est calculée sur ce qu'on appelle la base cadastrale locative, c'est-à-dire sur une estimation de ce que le propriétaire percevrait s'il louait son logement. Cette base a augmenté de 3,4% cette année. Et ce n'est pas fini. Elle pourrait encore augmenter de 7% l'an prochain. Les communes ne savent pas encore si elles vont répercuter entièrement cette hausse sur les ménages. Mais une chose est sûre, elles ont besoin d'argent. Disparition progressive de la taxe d'habitation, hausse des prix de l'énergie, l'association France Urbaine d'Olivier Landel l'assure, ce serait le seul moyen d'équilibrer le budget des collectivités. "S'il n'y avait pas cette augmentation de la taxe foncière, ça veut dire fermer des crèches et des écoles, des piscines, etc. C'est ce que nous ne pouvons pas nous résoudre à faire", explique-t-il. Certains parlementaires envisagent cependant de plafonner cette hausse pour protéger le pouvoir d'achat des propriétaires. En France, ils présentent 58% des ménages. TF1 | Reportage A. Tassin, J.Y. Chamblay, I. Marie