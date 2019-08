Taxe "GAFA" : le bras de fer Trump-Macron

Les grands de ce monde vont évoquer au G7 plusieurs sujets parmi lesquels se trouve le rôle des géants du net. La France veut les taxer, une décision qui rend les Américains furieux. Le sommet risque donc de tourner au bras de fer entre Emmanuel Macron d'un côté et Donald Trump de l'autre. Quels sont les arguments des deux camps ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.