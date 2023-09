Taxe sur les autoroutes : des péages plus chers ?

Taxer les superprofits est un bras de fer qui dure entre le gouvernement et les sociétés d'autoroutes qui ont gagné 3,9 milliards d'euros en 2021. Cette mesure pourrait rapporter près de deux milliards d'euros sur cinq ans. Mais elle est difficile à mettre en œuvre, car cette taxation doit s'appliquer à toutes les concessions de transports, y compris les aéroports et notamment ceux de Paris. Comment réagissent les sociétés d'autoroute ? Elles comptent tout faire pour éviter cette nouvelle taxe. Pour Pierre Coppey, président de Vinci autoroutes, le numéro un, il n'y a pas de superprofits. "Je m'étonne que le ministre de l'Économie et des Finances parle de superprofits alors que l'autorité de régulation des transports a établi le contraire", a-t-il déclaré. La guerre des mots et des textes ne fait que commencer. Les tarifs vont-ils alors augmenter ? Cette taxe n'aura pas d'impacts sur les prix, promet le gouvernement. Les sociétés d'autoroutes disent le contraire et brandissent leurs conventions signées avec l'État. Cette future taxe sur les autoroutes pourrait contribuer, selon le gouvernement, à financer la transition écologique et le transport ferroviaire. TF1 | Reportage L. Romaniens, I. Zabala