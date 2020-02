Taxes américaines : les vignerons demandent à l'État une aide urgente

Depuis la hausse des taxes de 25% décrétée par Donald Trump en octobre 2019, nos exportations de vins vers les États-Unis ont dégringolé, avec une baisse de 40% en novembre et 50% en décembre. La perte de chiffre d'affaires dépasse déjà les 40 millions d'euros pour la filière viticole et ce n'est peut-être qu'un début. Les vignerons français réclament un fonds d'urgence à hauteur de 300 millions d'euros pour compenser les taxes américaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.