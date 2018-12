Taxes sur les carburants : la hausse suspendue

Édouard Philippe avait annoncé ce mardi 4 décembre 2018 le gel des taxes sur les carburants pendant au moins six mois. C’est l’annonce la plus concrète depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Mécaniquement, cette mesure va stabiliser le pouvoir d’achat des automobilistes et des professionnels. Les hausses qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier prochain étaient conséquentes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.