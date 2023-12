Taxes créées ou augmentées : à quoi va servir l'argent récolté ?

Le gouvernement a créé une nouvelle taxe sur les abonnements de musique en ligne de 1,75 %. Il a aussi augmenté la taxe foncière de l'année 2024 de 3,9 %, alors que l'inflation prévue est bien moindre. Il a également rétabli la taxe intérieure sur la consommation d'électricité, ce qui va contribuer à augmenter nos factures de 10 % en février 2024. Trois taxes créées ou augmentées, c'est une semaine normale en France. C'est une semaine de laquelle le contribuable ressort courbé sous le poids des impôts les plus élevés depuis la Guerre. À quoi va servir cet argent récolté ? La taxe sur le streaming va subventionner albums et concerts d'artistes confidentiels qui peinent à trouver un public. L'impôt foncier va soulager le budget des municipalités, alors que les dotations de l'État ne sont que peu revalorisées. Quant à la taxe sur l'électricité, elle est destinée à réduire, à la marge, le déficit de l'État, estimé à 141 milliards d'euros. Ainsi va l'économie administrée que l'ancien président américain, Reagan, définissait : "Tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge encore, on le réglemente. Ce qui ne bouge plus, on le subventionne". TF1 | F. Lenglet