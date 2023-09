Taxes foncières : comment les communes justifient la hausse ?

À Cergy, un tiers des 63 000 habitants sont propriétaires et la ville a décidé d’augmenter la taxe foncière de 3%. Le maire explique sa décision : « Je l’ai augmenté à contrecœur. Je suis obligé d’avoir des équipements publics supplémentaires. J’ai une difficulté, après, de pouvoir à la fois investir, pour accueillir la population nouvelle et également faire la requalification énergétique des bâtiments ». Avec la disparition de la taxe d’habitation, voulue par le gouvernement, les élus se disent contraints d’augmenter la taxe foncière. Le ministre du Budget répond : « On a supprimé la taxe d’habitation, pourquoi ? Pour soutenir le pouvoir d’achat. Et ça a été compensé à l’euro près pour les communes. Et il appartient aux élus, en responsabilité, de choisir ce qu’ils font avec la taxe foncière. Est-ce qu’ils augmentent ? Est-ce qu’ils baissent ou pas ? C’est leur responsabilité ». Le maire de Cergy l’admet. La suppression de la taxe d’habitation a bien été compensée par l’État, mais il doit faire face à des dépenses imprévues. TF1 | Reportage S. Bougriou, J.F. Drouillet, C. David