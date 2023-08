Taxes, impôts, aides : ce qui va changer à la rentrée

C'est toujours la même grimace devant les tarifs à la pompe et la note ne risque pas de baisser si tôt. Malgré l'augmentation de prix, le gouvernement annonce qu'il n'y aura pas de nouveau chèque carburant à la rentrée. "Beaucoup en ont besoin, c'est sûrement dommage", réagit une automobiliste. "On ne peut pas faire des chèques à tout le monde, mais c'est vrai que l'énergie coûte une fortune", ajoute un autre. Côté santé, il n'y aura pas d'allègement non plus. L'exécutif réfléchit même à augmenter la franchise médicale. Aujourd'hui, sur chaque boîte de médicaments, 50 centimes restent à votre charge. L'idée serait de passer ce montant à 1 euro pour faire des économies. "Non, ce n'est pas la solution, parce qu'il faut que l'accès aux soins soit pour tout le monde", estime une senior. Des dépenses en plus, mais aucune hausse n'est prévue sur votre feuille d'impôts cette année. La Première ministre en a pris l'engagement. Quant au prix de la rentrée, le gouvernement souhaite passer des commandes groupées de fournitures scolaires dès 2024 pour alléger au moins la facture.